Cameraman van ‘Oppenheimer’ groeide op in de ‘rottende bietenlucht van Dinteloord’

Zangeres Emma Heesters treedt na afzeggen bij BoeCult toch op in Boekel

BOEKEL - Ze zou op zondag 27 augustus de hoofdact zijn tijdens BoeCult in Boekel. Maar Emma Heesters komt niet, omdat ze dan het Wilhelmus moet zingen bij de formule 1-races op Zandvoort. Nu treedt ze toch op in Boekel: dinsdag 8 augustus bij Smullen at the Park.