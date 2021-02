Carlin (8) uit Helmond heeft genoeg van alle boosheid: ‘Waarom kunnen mensen niet wat liever tegen elkaar doen?’

Een paar dagen geleden sprak Carlin met zijn moeder Pamela over de rellen in Nederland. Ze hadden het over de toestand waarin de wereld verkeert en over hoe jammer het is dat er zoveel haat en geweld heerst, onder meer op sociale media. Kort daarna luisterde Pamela op haar telefoon naar muziek en kwam het nummer ‘Where Is The Love’ voorbij. De 8-jarige jongen hoorde het en floepte het eruit: ‘Zouden we misschien wat liever voor elkaar kunnen doen? Misschien moeten meer mensen dit nummer horen.’