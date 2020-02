Carnaval steeds groter in Australië: ‘Geëmigreerde Brabanders willen traditie doorgeven’

Voor het tweede jaar op een rij kunnen liefhebbers ook in Australië carnaval vieren. Een groep enthousiaste Brabanders en Limburgers organiseert carnavalsfeesten in de zon. De animo was vorig jaar zo groot dat de polonaise nu niet in twee maar in drie steden gelopen wordt. En in 2021 wellicht vier of vijf.

Zeker honderden bezoekers vierden vorig jaar carnaval in kroegen in Sydney en Melbourne. Reizigers, expats en geëmigreerde gezinnen hosten en zongen erop los. ,,Een groot succes. Daarom breiden we dit jaar uit naar drie Australische steden”, vertelt Janneke Bots uit Valkenswaard namens de organisatie Dutchies Travel. Brisbane - de derde stad van het land - wordt aan het rijtje toegevoegd.

Carnavalstraditie doorgeven aan kinderen

,,Traditie verbindt”, verklaart ze het succes. Zo ook met de nieuwjaarsduik en Koningsdag. ,,Een ontzettend fijn gevoel van thuiskomen. Als zelfs Australische uitbaters de dansvloer oprennen zodra ze Lil’ Kleine horen en Duitse en Aziatische bezoekers de hele avond blijven hangen tussen alle verklede Nederlanders weet je dat het gelukt is.”

Bots denkt dat vooral onder geëmigreerde gezinnen de behoefte aan een carnavalsfeest groot is. ,,Deze ouders geven de Brabantse traditie graag door aan hun kinderen, al zijn onze feesten wel 18-plus. Gezinnen vliegen niet zomaar even op en neer. Het is mooi om te zien hoe zij hun outfits bij elkaar rapen bij bijvoorbeeld kringloopwinkels. Er zijn tenslotte geen carnavalszaken.”

Uitbreiden naar het westen van Australië

De steden waar dit jaar wordt gecarnavald liggen alle drie in het oosten van Australië. Dutchies Travel overweegt om in 2021 ook een carnavalsevenement te houden in het westen. ,,We krijgen vaak berichten uit Perth. Daar wonen veel Nederlanders die ook graag carnaval vieren. Die stad ligt dus voor de hand om uit te breiden.”

Ook de stad Cairns in het noordoosten van het land staat op het lijstje, vertelt Bots, die dit jaar zelf vanuit Nederland bijdraagt aan de organisatie. ,,Vorig jaar was ik lang in Australië. Nu zijn collega's van me ter plaatse actief.”

Bosbranden niet van invloed

Bots geeft desgevraagd aan dat de branden die Australië de afgelopen maanden teisterden geen invloed hebben op de carnavalsfeesten. ,,Rondom onze nieuwjaarsduik was het wel even erg spannend. Inmiddels zijn de branden niet meer zo omvangrijk. Bovendien woedt het vuur niet in de buurt van deze drie cafés. Je ziet hooguit de rook in de verte.”

Feestvierders zijn dit jaar welkom op 21 en 22 februari in de Vault Bar in Sydney, de Red Eye Bar in Melbourne en Guilty Rogue Bar in Brisbane. In het drietal kroegen vonden al eerder evenementen voor Nederlanders plaats.

Helemaal hetzelfde als in Brabant zal het natuurlijk niet worden. Sydney heeft dan ook geen Raad van Elf en er rijden geen praalwagens door Melbourne. Wel belooft Bots de bezoekers in de drie kuststeden een feest inclusief carnavalsversieringen, Nederlandse dj’s, polonaises en frikandellen.