Carnavalsdrukte mag niet probleem worden van boa’s en barmannen, vinden burgemeesters

,,Als we niks doen, krijgen we een onhoudbare situatie. Het is te makkelijk gedacht dat de horeca dat aankan. Dat hebben we de minister goed duidelijk gemaakt”, zegt Mikkers. Samen met zijn collega-burgemeesters van Maastricht en Nijmegen sprak hij maandagavond namens alle Brabantse burgemeesters in Utrecht met minister Dilan Yesilgöz van Justitie & Veiligheid over die worsteling. ,,De huidige coronamaatregelen van zitten in het café en afstand houden staan haaks op wat carnaval is. Maar hoe ga je dat handhaven? Dát is het grote probleem.”