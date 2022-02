Carnavalsweerbericht: Stormparaplu en regenpak niet nodig, neem vooral een zonnebril mee (en een dikke jas)

Heel veel regen, heel veel wind en soms zelfs een klap onweer. De stormen die Nederland de afgelopen dagen teisterden trekken eindelijk weg. En dat is mooi nieuws voor de feestvierders, de kans is groot dat het tijdens carnaval overwegend droog blijft. En dat zelfs de zon zich kan laten zien.

Volgens Weerplaza blijft het komend carnavalsweekend veelal droog en schijnt de zon geregeld. De wind zou zich rustig houden en de temperatuur ligt rond een graad of 8 à 9. Een perfect weertje om lekker buiten te zijn, of om al lopend/fietsend richting de plaatselijke kroeg of feesttent te gaan.

Weinig regen, maar wel meters bier...

Na het weekend kan de wisselvalligheid terugkeren, maar dan gaan de temperaturen de hoogte in. Het kwik kan oplopen naar 12, 13 of op sommige plaatsen in Brabant zelfs naar 14 graden. Er is kans op wat regen, maar veel gaat dat niet zijn. Hooguit regent het meters bier....

Waar de temperaturen overdag oplopen, dalen ze juist in de nachten. Ze zouden zelfs uit kunnen komen rond het vriespunt. Dus kleed je goed aan als je de warme kroeg uitloopt, want met zulke temperaturen in combinatie met alcohol kan je lichaamstemperatuur snel dalen.

Maar het belangrijkste: de weergoden lijken Brabant goed gezind te zijn tijdens carnaval. Een prachtige, gekleurde en gekke zonnebril is wellicht geen overbodige luxe....



