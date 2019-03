Carnavalszondag: Kans op regen, maar gelukkig niet heel de dag

Carnavals­cur­sus voor Bovenslo­ters? Bij de SP waren ze vast al dronken

1 maart ‘Maar we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande’. Iedereen heeft die hit van Blof al tig keer te vaak gehoord maar blijkbaar hebben veel mensen er nóg geen genoeg van.