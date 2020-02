CDA Brabant praat verder over coalitie met Forum, maar niet zonder zorgen

CDA-lei­der relati­veert discussie over samenwer­ken met FvD in Brabant: ‘Soms is het ook de hype van het moment’

16 februari DEN HAAG - Samenwerking tussen het CDA en Forum voor Democratie in Brabant wordt door Pieter Heerma, de fractieleider in de Tweede Kamer, niet geblokkeerd. In tv-programma WNL op Zondag zei Heerma dat de discussie die nu gaande is, waarschijnlijk snel luwt als er eenmaal een college is.