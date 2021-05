CDA en SP willen verkenners voor bestuurbaar Brabant: ‘Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer’

DEN BOSCH - Als het aan het CDA en de SP ligt, gaan Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer als verkenners aan het werk in Brabant. De bestuurlijke zwaargewichten zouden met alle partijen moeten praten om een eind te maken aan de crisis in de provincie.

Het CDA en de SP dienen vrijdag een voorstel in om de twee verkenners aan het werk te zetten. De christendemocraten oogsten meteen kritiek met hun motie. ,,Oude politiek”, oordeelde Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie). Het is onduidelijk of het CDA en de SP een meerderheid krijgen voor hun voorstel. Van Bijsterveldt is CDA-burgemeester van Delft, Roemer waarnemend SP-burgemeester van Alkmaar.

,,Het aanwijzen van verkenners kan ons helpen om rust en overzicht te krijgen”, zegt CDA-fractieleider Ankie de Hoon. ,,Wij stellen voor om deze verkenners op kortst mogelijke termijn met iedereen gesprekken gaan voeren en dat terug rapporteren.” De Hoon, die tot nu niet wilde ingaan op vragen van het Brabants Dagblad, hoopt dat anderen akkoord gaan met de verkenners. Ze had daar graag vooraf over overlegd, maar: ,,Er zitten soms te weinig uren in een dag om iedereen te bellen, excuses daarvoor.”

De Brabantse politiek debatteert vandaag over de bestuurscrisis die is ontstaan door het buitenzetten van Forum voor Democratie en JA21. De VVD maakte donderdag bekend dat ze de samenwerking opzegt, en daarna kwamen ook CDA en Lokaal Brabant met soortgelijke verklaringen. Anders dan de VVD wil het CDA wel verder met JA21 (Groep Rutjens), zo maakte De Hoon duidelijk. ,,Het CDA heeft Groep Rutjens niet in de mond genomen.”