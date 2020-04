CDA-fractie wil ook na enquête verder met Brabantse coalitie

Uit een ledenenquête bleek dat de achterban sterk verdeeld is over de coalitie. Een krappe meerderheid van 56 procent gaf aan een coalitie met Forum voor Democratie in beginsel te zien zitten. Meer dan een kwart van de CDA-respondenten gaf een samenwerking met Forum zelfs het cijfer 1 op de schaal van 1 tot 10. Daar stonden echter bijna net zo veel tienen tegenover.

,,Ik ben ervan overtuigd dat er een sterk coalitieakkoord ligt en we twee heel goede kandidaat-gedeputeerden hebben klaarstaan", laat fractievoorzitter Ankie de Hoon in het persbericht optekenen. ,,Hopelijk kunnen we beide op korte termijn bekend maken, zodat we snel met onze leden in gesprek kunnen.” Wel geeft de fractie aan ‘zich bewust te zijn van de zorgen die er leven bij een deel van de achterban.’ ,,Daar gaan we zorgvuldig mee om. Zo zullen we de afgesproken principes van samenwerking nauwgezet bewaken.”