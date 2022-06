CDA hapt tóch op een van de plaagstoten over stikstofplannen

In fantasie­boek ‘Schaduw­kraai’ bepaalt de lezer de volgende scène

TILBURG - Ulvenria verkeert in groot gevaar. Wie kan het mythische rijk redden van de boze heer Raznor en zijn leger gnarken? In het gameboek Schaduwkraai laat de Tilburgse auteur (en bassist van The Kik) Marcel Groenewegen de lezer zelf bepalen hoe het avontuur verder gaat.

18 juni