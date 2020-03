CDA Oisterwijk: ‘Stop onderhandelingen met Forum voor Democratie’

De afgelopen weken klonk vanuit het CDA al meer kritiek op de beoogde provinciecoalitie. Maar het is voor het eerst dat een lokale afdeling in zijn geheel afstand neemt van samenwerking met Forum. ‘Op de vleugels van Thierry Baudets controversiële uitspraken zijn vorig jaar negen statenleden binnengevlogen in Provinciale Staten’, zo staat in de Oisterwijkse brief. ‘Het CDA staat pal voor haar vier uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Als deze kernwaarden als maatlat worden gelegd langs de ideeën van FvD, dan is het duidelijk dat een samenwerking onmogelijk is.’