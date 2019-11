‘CDA onderzoekt actie echtgenoot van opgestapte gedeputeerde Marianne van der Sloot’

De stikstofverklaringvan het CDA deed in oktober nogal wat stof opwaaien, omdat de partij zich tegen eerder gemaakte coalitieafspraken keerde. Destijds viel het al op dat de verklaring een tijdje van de website verdween, nu meldt de regionale omroep dat Van den Boom daarachter zat. Hij was op dat moment met zijn echtgenote op vakantie in Canada en zou het wachtwoord hebben gebruikt dat hij eerder voor andere doeleinden kreeg.

Een woordvoerder van de landelijke tak van het CDA bevestigt slechts dat er een onderzoek loopt. ,,Er is melding gedaan bij onze integriteitscommissie en die doet haar werk. Dat is allemaal vertrouwelijk dus daar kan ik verder helemaal niks over zeggen.”

‘Nooit mogen doen’

,,Hij had dit nooit mogen doen, het was een tamelijk onhandige actie. Wij hebben er onderling over gepraat en natuurlijk ook met het Brabantse partijbestuur. We moeten nu afwachten wat het landelijk CDA ervan vindt”, zegt Van der Sloot tegen Omroep Brabant. Haar man wilde ‘behulpzaam’ zijn. Van den Boom zou vrijwilliger zijn voor het CDA in Den Bosch, al is zijn profiel van de partijwebsite verwijderd.

Wat de actie saillant maakt, is dat partijtijger Van der Sloot juist opstapte door het stikstofdebat. Zij zat klem tussen haar loyaliteit aan de eigen fractie en de afspraken binnen de coalitie. Daar komt voor de Bossche nu het gedoe met haar man bij. ,,Hij heeft het me gezegd maar door de chaotische situatie heb ik er verder niet over nagedacht. Toen ik eenmaal doorhad wat er aan de hand was, heb ik dat ook meteen doorgegeven. Zoals gezegd, het was een domme actie.”