CDA’er Wesley van Steen nieuwe wethouder Zundert

Bossche politiek ziet niet de fietser als probleem in binnenstad, maar de auto

DEN BOSCH - ,,Niet de fietser is het probleem in de Bossche binnenstad, maar de auto.” Deze woorden van D66-raadslid Thijs van Rens kregen dinsdagavond bijval in de politiek. Maar waar blijft die autoluwe binnenstad?