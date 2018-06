Cel geëist voor klanten minderjarige prostituee uit Nuenen, Dongen, Tilburg, Berghem en Kaatsheuvel

DEN BOSCH - De prostituee zei dat ze meerderjarig was, maar dat was ze niet. Haar klanten hadden dat moeten controleren, vindt de officier van justitie.

Drie verdachten waren aanwezig, twee lieten de rechtszaak dinsdag in Den Bosch aan zich voorbij gaan. De vijf mannen - uit Nuenen (29 jaar), Dongen (37), Berghem (40), Tilburg (42) en Kaatsheuvel (31) - hadden gemeen dat ze eind 2014, begin 2015, gebruik maakten van de diensten van dezelfde zeventienjarige prostituee. Ze hadden ook gemeen dat ze geen van allen wisten dat de vrouw minderjarig was. Ze zag er ouder uit en zei dat ze achttien of negentien was, zo verklaarden ze.

Geen bewijs

Een van de vijf, een 40-jarige man uit Berghem, kreeg medelijden met de vrouw, wilde haar uit de prostitutie halen en meldde anoniem bij de politie dat ze tegen haar wil in het vak zat. Een politie-onderzoek daarnaar volgde, maar voldoende bewijs voor dwang vloeide daar niet uit voort, al waren er wel aanwijzingen in die richting. Wat wel viel te bewijzen was dat de vijf verdachten tegen betaling seks hadden gehad met de minderjarige.

Officier van justitie Ingrid Masselink wees erop dat de mannen via een website contact hadden gezocht met de vrouw. Door zich in de schimmige wereld van deze sites te begeven, met illegale vertakkingen, namen ze zelf bewust het risico met een minderjarige in aanraking te komen. Ze hadden beter bij een legaal seksbedrijf kunnen aankloppen, waar meerderjarigheid gegarandeerd is.

Valkenburg

De officier verwees naar de Valkenburgse zedenzaak, waarin tientallen mannen betaalde seks hadden met meisje van zestien op een hotelkamer. De publiciteit rond deze zaak had de vijf verdachten aan het denken moeten zetten, vond ze. En ze waren dan misschien niet bewust op zoek geweest naar een uitgebuite minderjarige prostituee, toch hadden ze beter moeten opletten en controleren met wie ze precies van doen hadden. Onvoorwaardelijke celstraf is in dit soort zaken het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie, stelde Masselink.

Alleen tegen de Dongenaar eiste ze geen cel maar een werkstraf van 200 uur, omdat hij zich één keer door de vrouw had laten aftrekken. De anderen hadden een of meerdere keren vaginale seks en hoorden celstraffen eisen variërend van maximaal veertien maanden waarvan acht voorwaardelijk voor de Tilburger tot zes maanden waarvan vier voorwaardelijk voor de man uit Kaatsheuvel. Tegen de Nuenenaar eiste Masselink zes maanden waarvan de helft voorwaardelijk, tegen de man uit Berghem twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk.

Taakstraf