Chaos op festival Vliegende Vrienden op E3-strand in Eersel: bezoekers in de verdrukking

videoEERSEL - Het festival Vliegende Vrienden van Amstel leek zaterdagmiddag rond 16.00 uur even uit te lopen op een chaos. Er zouden te veel bezoekers op het festivalterrein zijn, waardoor mensen in de verdrukking kwamen. Enkele bezoekers werden huilend geëvacueerd. Rond 17.00 uur was de situatie rustiger geworden en hadden bezoekers zich meer verspreid over het terrein.

Rond 16.00 uur was op het middenterrein en achterin de menigte zo groot geworden dat festivalgangers in de verdrukking raakten . Bezoekers konden niet meer naar de zijkant van het terrein of naar de bar. Hier en daar brak paniek uit. Een aantal mensen werd geëvacueerd, een bezoeker moest worden nagekeken door medisch personeel.

Bij het mainstage was het gedrang minder groot, maar degenen die daar stonden waren door de drukte genoodzaakt daar te blijven.

Volledig scherm Bij het Vliegende Vrienden Festival in Eersel zijn bezoekers in de verdrukking gekomen door de grote drukte. © Dave Hendriks FotoMeulenhof

Bar

De organisatie lijkt zich te hebben verkeken op het aantal bezoekers en de logistiek. Voor de bar vormen zich lange rijen. Volgens bezoekers is er te weinig barpersoneel, zodat het drie kwartier tot een uur duurt om een drankje te halen. Dirk Saris: ,,Ik heb drie kwartier moeten wachten op een biertje en had het idee dat het personeel niet echt extra vaart maakte”, aldus Dirk Saris.

Volledig scherm Topdrukte aan de bar bij het festival Vliegende Vrienden in Eersel. © Saskia Loomans

Ook voor de wc's liepen de wachttijden op tot een uur. Niet zo gek volgens Rob Smulders, die de drukte midden op het veld weet aan de locatie van de wc's: ,,Ik vind het niet zo gek dat het druk is in het midden van het terrein. Aan de linkerkant van het veld zijn de toiletten namelijk alleen voor VIP’s waardoor mensen over moeten steken. Aan de rechterkant is de wachttijd opgelopen tot een uur. Dat vind ik wel belachelijk.”

Supersfeer

Niet alle bezoekers hadden klachten. Mark Deckers: ,,Wij stonden recht voor de punt van het hoofdpodium. Daar was de sfeer super en hadden we het erg naar onze zin. Daar viel de drukte reuze mee.”

Paul van Driel vond dat drukte er nu eenmaal bij hoort op een festival. ,, Ik vind het hier wel prima. Als je naar een festival gaat, weet je dat het in de menigte druk en dringen gaat zijn. Wel is het bij de bar veel te druk en ik vind de consumpties ook kostbaar, duurder dan bij de festivals die ik gewend ben.”

Pendelbussen

Niet alleen op het festivalterrein heerst chaos. Bezoekers die gebruik maakten van de pendelservice van de High Tech Campus in Eindhoven naar het festivalterrein, waren soms tweeënhalf uur kwijt om het festival te bereiken.

Volledig scherm Bezoekers moesten tot wel tweeënhalf uur wachten op een pendelbus die hen naar het festivalterrein moest brengen. © Saskia Loomans

Een domper op de feestvreugde, zo omschrijven Marc, Inge, Ilse en Marlies uit Wijchen het lange wachten. Vanuit de organisatie was hen aangeraden om niet bij het festival zelf maar op de High Tech Campus in Eindhoven te parkeren. Van daaruit zouden pendelbussen af en aan rijden naar het Eerselse strand.

Quote Ons is al verteld dat we op tijd weer moeten vertrekken van het festival, want bij vertrek verwachten ze ook chaos. Marc, bezoeker

Chaos

Het liep iets anders. ,,Voor het parkeren stond al een enorme rij. Wij waren er om 12.00 uur, om 13.00 uur waren we de auto kwijt en pas om 14.00 uur zaten we in een bus. Vanuit de organisatie werd wel gewaarschuwd dat het druk zou worden maar dat alles goed geregeld zou zijn. Dat is absoluut niet waar, er was daar ook helemaal geen informatie of aanspreekpunt. Ons is al verteld dat we op tijd weer moeten vertrekken van het festival, want bij vertrek verwachten ze ook chaos”, vertelt Marc. Ondanks de valse start laat de vriendengroep hun humeur niet verpesten. ,,Het is zonde dat we anderhalf uur festival hebben gemist, maar we gaan het ongetwijfeld leuk hebben.”

Ook Wesley Intveld uit Dongen moest twee uur wachten en is behoorlijk gefrustreerd. ,,Voor zo’n groot festival vind ik dit een klein beetje schandalig. Eigenlijk hoop ik op iets van compensatie, want ik heb een duur ticket gekocht maar wel anderhalf uur festival moeten missen.”

Piekmoment

De organisatie is gevraagd om een reactie op het overvolle terrein.