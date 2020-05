Chauffeur (50) uit Oost-Vlaanderen overleden bij ongeluk met meerdere vrachtwagens op A67 bij Bladel, snelweg vermoedelijk tot woensdagochtend dicht

BLADEL - Bij een ongeval met meerdere vrachtwagens op de A67 bij de grens met België is een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oost-Vlaanderen overleden. De snelweg blijft vermoedelijk tot woensdagochtend in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Een woordvoerder van de Federale Politie in België meldt daarnaast dat van de twee andere betrokken chauffeurs er één lichtgewond is geraakt, de ander bleef ongedeerd.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Een tankwagen kwam dinsdag rond 15.40 uur met twee andere vrachtwagens in botsing en vatte vlam. De tankwagen die vlam vatte, bevat een brandbaar alcoholproduct. Inmiddels is de wagen geblust. Na controle is vastgesteld dat de brandende tankwagen geen lek meer vertoont. Het gevaar voor de directe omgeving is daarmee geweken.

De inhoud van één van de vier tankcompartimenten is volledig opgebrand. De inhoud van de overige drie tankcompartimenten zal dinsdagavond worden overgepompt naar een andere tankwagen. Dat gaat een paar uur duren.

Route vermijden

Op de nabijgelegen parkeerplaats is een commandopost ingericht. Verschillende brandweerkorpsen vanuit Nederland en België rukten uit om de tankwagen te koelen. Volgens het Verkeerscentrum in België is de snelweg in beide richtingen volledig afgesloten. Dit zal volgens de gemeente Mol (BE) vanwege bergingswerkzaamheden waarschijnlijk nog tot woensdagochtend duren.

Er is een omleiding ingesteld via Arendonk, Reusel, Bladel en Eersel. Het is daar al ‘bijzonder druk'. De gemeente Mol vraagt automobilisten deze route te vermijden. De Reuselseweg tussen de dorpskern van Postel en de grens met Nederland is dinsdagavond weer opengesteld voor het verkeer. Het verkeer richting Antwerpen kan vanaf Eindhoven via Breda naar België rijden.

Volledig scherm Een tankwagen staat in brand op de A67 bij de grens met België. © fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels

Volledig scherm Een tankwagen staat in brand op de A67 bij de grens met België. © fotopersburo Bert Jansen / Rico Vogels