Chauffeur gewond als hij door muur van bedrijf rijdt in Bergen op Zoom: ‘We dachten dat er iets was ontploft’

Veel vraag naar coronazelf­test bij Brabantse Etos-filialen: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

3 april Brabantse Etos filialen krijgen veel vragen over de zelftest en de verkoop gaat hard. In sommige winkels zijn ze al uitverkocht. De coronazelftest is, naast in enkele apotheken, vanaf zaterdag ook te koop bij de meeste Etos winkels.