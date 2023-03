Cheers! Bezoek 5 Bossche cafés tijdens Hap & Stap

De wandeling is in totaal vijf kilometer en brengt je langs de mooiste plekken in Den Bosch en vijf hotspots. Je krijgt een stempelkaart en daarmee wandel je langs de horecabedrijven. Bij alle vijf de plekken staat een hapje of drankje klaar voor de deelnemers van Hap & Stap.

Kaartjes kopen

Volwassenen betalen voor een kaartje 15 euro en kinderen tot en met 12 jaar wandelen al voor 5 euro mee. De wandeling start om 14.00 uur op zondag 19 maart en de stempelkaarten kun je vanf 13.30 ophalen op het Stationsplein.

Goed doel

Ieder jaar selecteert Bossche Parels een lokaal goed doel om te helpen. Dit jaar is gekozen voor de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Een organisatie voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in deze regio.

Wat is een Ladies’ Circle?

Ladies’ Circle Bossche Parels is een serviceclub van vrouwen uit de omgeving Den Bosch. De club houdt zich bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze netwerken en zelf zeggen ze dat gezelligheid hen verbindt. “De visie van Ladies’ Circle Bossche Parels is dat we met de Bossche Parels meer bereiken dan alleen”, aldus de dames.

Welke cafés doen mee?

Welke horecaondernemers steunen het evenement? Je wandelt langs vijf Bossche cafés, maar het evenement wordt mogelijk gemaakt door elf Bossche horecaondernemers. Zij werken volgens de Ladies’ Circle belangeloos mee en sponsoren het evenement.

Hieronder zie je welke ondernemers allemaal meedoen aan de wandeling;

Café Reinders

Plaats Royaal

Côte

Bossche Brouwers

Jongens van de Wit

Café Herman

Chez Minée

Buurt

Bar Marie-Marie

Hello My Friend

Carras

