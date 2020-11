Chef-kok Estée Strooker gaat uit de kleren voor kalender: ‘Bloot met een knipoog’

Koning vraagt zorgorgani­sa­ties naar de lessen van corona

25 november TILBURG - Koning Willem-Alexander sprak woensdagmiddag in Tilburg een uur lang met zorgorganisaties verenigd in het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ). Wat richtte corona daar aan? Hoe zat dat met het tekort aan beschermingsmiddelen? Hoe voelde het dat ze aanvankelijk zo weinig werden gezien? Maar ook over hun samenwerking die kansen biedt in de toekomst, ook ná de crisis.