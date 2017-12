Chihuahua van Bredase (72) doodgebeten: 'Hij schudde Rollsce heen en weer'

De eigenaar van de agressieve hond had zijn nummer gegeven. En een naam, Kees. ,,Hij wilde me wel helpen, maar had een zakelijke afspraak", zegt De Leur. ,,Normaal denk je dan: check dat nummer meteen. Of schrijf een kenteken op. Maar ik stond met mijn bloedende hond in mijn armen." Als ze bij thuiskomst het nummer belt, schrikt ze. ,,Dit nummer is niet in gebruik", klinkt het.



De Leur is ten einde raad. ,,Misschien was het stress, heeft hij zich vergist toen hij mij zijn nummer gaf. Voordeel van de twijfel. Maar het voelt zo onrechtvaardig", zegt de Bredase. ,,Ik heb geen uur geslapen: Rollsce was alles dat ik nog had. Ze was altijd bij mij, de lieverd. Maar nu ben ik haar kwijt", zegt ze, terwijl ze naar de lege mand kijkt.