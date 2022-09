Chipkaart vergeten geen probleem meer: busreizigers kunnen in Brabant in- en uitchecken met hun pinpas

Wie in de bus geen OV-chipkaart bij zich heeft, kan in Brabant vanaf woensdag alsnog inchecken met een pinpas. Reizigers kunnen in de bussen van Arriva en Hermes bij een in- en uitcheckpaal betalen met hun contactloze betaalpas of creditcard. En wie die niet bij heeft, kan de pas op de smartphone tevoorschijn halen.

Het in- en uitchecken met de pinpas is één van de nieuwe betaalvormen die de Brabantse vervoersorganisatie Bravo de komende jaren gaat introduceren. De nieuwe manieren om te betalen worden ook landelijk ingevoerd. In de bus zelf wordt met logo's en informatie aangegeven dat de pinpas of creditcard getrokken kan worden.

Voor de betaalpassen zijn aparte kaartlezers in de bussen neergezet, waarmee in- en uitgecheckt kan worden. De kosten van alle reizen op één dag worden bij elkaar opgeteld en een dag later afgeschreven. Deze prijzen zijn gelijk aan de tarieven voor OV-chipkaartgebruikers.

Betalen met mobiel of smartwatch

Betalen met een mobiele telefoon of smartwatch kan ook, als die is gekoppeld aan een betaalrekening. In 2024 moeten reizigers in alle bussen in Nederland in en uit kunnen checken met hun pinpas of creditcard.