Christian en Rudy beklimmen tweehonderd bergen en heuvels in twee weken: ‘Wij houden van extreme uitdagingen’

Big Brother van de dierenwe­reld in Gennep: live meekijken naar ooievaars­nest

GENNEP - Voor wie de zoveelste flitsende Netflix-serie beu is en liever naar wat rustgevender vermaak kijkt: het kan weer. Vogelbescherming Nederland heeft de camera’s opnieuw gericht op het ooievaarsnest in Gennep. De beelden zijn live via internet te volgen. De Big Brother van de dierenwereld is niet meer weg te denken uit de Niersstad.

26 maart