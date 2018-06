Christophe van der Maat: 'Ik denk dat we vaker bomen gaan kappen'

VIDEO Kamping Kitsch Club voor het eerst in Nederland: 'Niet ranzig, wel lekker los'

9:14 EINDHOVEN - Is het lekker fout of ronduit vulgair? De Belgische Kamping Kitsch Club streek op de Landsard in Eindhoven voor het eerst neer in Nederland. Het festival heeft een vunzig randje. Dat konden de 2500 feestgangers wel waarderen.