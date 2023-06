Actie in Vlijmen voor veiliger verkeer: ‘Misschien een blinddoek sturen om belang goede fietsver­lich­ting duidelijk te maken’

VLIJMEN - Heusden wil de nodige registers opentrekken in de strijd tegen het hoge aantal verkeersslachtoffers. Ludieke acties zijn daarbij niet uitgesloten. ,,Misschien moeten we middelbare scholieren en hun ouders blinddoeken sturen, om aandacht te vragen voor goede fietsverlichting.” Vooral de omgeving van het d’Oultremontcollege in Drunen krijgt komend jaar extra aandacht.