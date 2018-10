Clemens Disch uit Oirschot traint kandidaten Expeditie Robinson: 'Toen ik Corry die knoop zag leggen was ik apetrots'

,,Toen ik Corry twee afleveringen geleden die ingewikkelde knoop zag leggen was ik echt super trots. Ik dacht: 'Dat is mijn werk!'", vertelt Disch vol trots.

Hier doe ik het voor

Corry Konings legde die aflevering, compleet uit het niets, een ingewikkelde knoop waar dat drie andere jonge gasten echt niet lukte. Iedereen stond haar verbaasd aan te gapen. ,,Dan ben ik apetrots. Dat is gewoon mijn werk. Daar doe ik het voor." Ook in een van de kapiteinsduels, toen Donny Roelvink het snelst zijn vuur aanhad, voelde Clemens trots. ,,Zijn opbouw was perfect, zijn vuur was meteen aan. Dan denk ik: wow, die kennis heb ik hem gegeven."

De 33-jarige Clemens Disch woonde altijd in Oirschot, maar verhuisde vorig jaar voor de liefde naar Enschede. Hij traint ieder jaar weer kandidaten voor het survivalprogramma. Dit jaar nam hij Corry Konings, Gregory Sedoc, Famke Louise en Donny Roelvink voor zijn rekening. Hij leerde hen in de bossen ergens op de Veluwe knopen leggen, visdraadjes knopen, eten bereiden en een onderkomen bouwen.

Het is niet voor het eerst dat Disch kandidaten van een televisieprogramma leert overleven. Vier jaar geleden begon hij met het trainen van Expeditie Robinson-kandidaten. Jaap Jongbloed was zijn allereerste. ,,Mijn cursus ziet er nu alweer heel anders uit dan toen. Ieder jaar krijg ik feedback en kijk ik intensief naar de programma's om te leren wat er beter kan."

24 uur de bossen in

Hij krijgt meestal geen credits en dat hoeft hij ook niet. Hij vindt het leuk om te doen en heeft inmiddels al vijf jaar zijn eigen bushcraft- en survivalbedrijf. Hij traint mensen op geheime locaties, vooral rondom de Veluwe. ,,Als ik prijsgeef waar dat is, ben ik bang dat er teveel mensen langskomen die 'spontaan'op training willen.

Wat kan hij ze meegeven? ,,Een hele waslijst. Ik begin met mesveiligheid en leren omgaan met een machete. Daarna komt het vuur maken, rijst koken, bananenbroodjes bakken, vishengeltjes knopen, knopen leggen en hutten bouwen."

Clemens Disch laat zien hoe je vuur moet maken:

Fijne kneepjes

Zo'n training is niet niks. Kandidaten kunnen kiezen voor een dag- of 24-uurs training. Ze gaan dan met Disch de bossen in en hij leert hen de fijne kneepjes van het vak. Ook geeft hij ze tips over hoe ze het het beste aan kunnen pakken. ,,Ik gaf Corry bijvoorbeeld mee dat ze niet al haar kennis meteen weg moet geven. Niet te koop lopen met je 'survivalskills' maar steeds een klein beetje prijsgeven. Steeds precies op het goede moment."

In de toekomst verwacht hij nog veel meer kandidaten te trainen. Ook voor andere programma's. ,,Programmamakers maar ook deelnemers weten me inmiddels wel te vinden." Zo deed hij ook mee met het Videolandprogramma 'Dave en Donny op expeditie'.

Hoe ver 'zijn' Corry Konings gaat komen in het programma? Hij hoopt ver, maar vreest ervoor. ,,Meestal gaan eerst de haantjes eruit, daarna de rotte appels en dan volgen de ouderen. Ik vrees dus wel een beetje voor Corry, maar ze is echt een goed persoon en ze is sterker dan je denkt. Het zou zonde zijn als ze er al snel uitgaat."

Vrees voor Corry

Donderdagavond is de volgende aflevering. Uit een voorstuk blijkt al dat de drie kampen samengevoegd worden tot twee kampen en dat zou wel eens kunnen betekenen dat er meerdere mensen in één aflevering uitgaan. ,,Ik hoop echt niet dat Corry er bij zit, maar ik vrees er wel een beetje voor. Kijkers houden wel echt van haar merk ik, speltechnisch gezien zou het kunnen dat ze het veld moet ruimen."

En wie gaat er dan winnen? Disch heeft vertrouwen in zijn eigen protegé Gregory. ,,Hij is sowieso sterk, ik weet wat hij in zijn mars heeft. Tijdens het oefenen had hij wat moeite met het leggen van knopen maar hij heeft net zo lang geoefend tot het lukte." Behalve Gregory gaan ook vlogster Nienke Plas en zeker een van de onbekenden het ver schoppen, denkt Disch.

Persoonlijk dacht hij trouwens dat zijn andere leerlinge Famke Louise het ook wel wat verder had geschopt. ,,Het is echt een lief meisje. Ze is pas 19 en er staat al zoveel druk op haar. Maar ze kon vuur maken als geen ander. Ze heeft goed opgelet."

Disch kan zich ook behoorlijk ergeren als hij kijkt naar het programma. Zoals in de tweede aflevering toen een paar deelnemers (niet zijn leerlingen) een vuur wilde maken achter een rots maar de pan vervolgens in de zee terecht kwam. ,,Ik zag meteen al dat er mos en schelpen aan die rots hingen. Dat valt toch op! Je kunt daar natuurlijk geen vuur maken, want dat wordt gewoon opgeslokt door de zee. Dat had ik ze wel kunnen leren."