Coalitie Brabant lijkt nu echt in crisis: CDA handhaaft voorstel uitstel 1 april

,,Heel het land staat op zijn kop, maar Brabant blijft bij zijn deadlines", concludeerde CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon even na middernacht. ,,We doen nog één keer het appèl om de deadline van 1 april van tafel te halen; die kan en zal de CDA-fractie niet dragen.” Op vragen van oppositiepartijen over de consequenties voor de coalitie, gaf De Hoon nog geen antwoord. Na haar eigen termijn verliet De Hoon geruime tijd de statenzaal; ook VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters was lang weg. Omdat het debat ook over andere onderwerpen dan de landbouw gaat, kan het nog even duren voor er duidelijkheid komt over het CDA-voorstel en het lot van de coalitie.