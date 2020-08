Code geel door storm Francis: harde wind zorgt voor omgewaaide bomen en vertraging op het spoor in Brabant

In Brabant vielen meerdere bomen om. Ook raakt het treinverkeer ontregelt. Tussen Breda en Noorderkempen (België) rijden er geen treinen door harde wind op de Hogesnelheidslijn. Als gevolg daarvan rijden er tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal geen sprinters.

Iedereen die woensdagochtend de weg op gaat, dient goed uit te kijken. Naar verwachting gaat de wind in de loop van de dag langzaam liggen. Het gaat ook regenen, maar de meeste buien zullen vallen in het noorden van het land.

In Brabant gingen 's nachts op verschillende plaatsen bomen om door de wind. De brandweer moest meermaals uitrukken. Er komen, ook woensdagochtend nog, stormschademeldingen vanuit de hele provincie zoals Helmond, Reusel, Tilburg, Den Bosch, Breda, Lage Zwaluwe en Bergen op Zoom. In Schijndel gingen op twee plaatsen bomen om in de Kloosterstraat en in de Steeg.

Schijndel

In de Kloosterstraat ging het om een dikke boom waarvan de stam op zo'n vier meter hoogte was afgebroken. Dat gebeurde rond 23.40 uur. De weg werd volledig versperd door de boom en later door de politie. De brandweer kwam ter plaatse om de doorgang vrij te maken door de boom klein te zagen. Kort daarna bleek een tweede boom in de straat te zijn gebarsten. Dat is gemeld bij de gemeente.

Korte tijd later moest de brandweer in Schijndel uitrukken bij de Steeg. Daar bleek rond 2.35 uur een flinke tak van een boom te zijn afgebroken. De tak versperde de doorgaande weg. De brandweer zaagde de tak klein.

Drunen en Haarsteeg

Om iets voor 2.00 uur was de Duinweg in Drunen aan de beurt. Een boom lag daar dwars over de weg en blokkeerde de straat. Ook daar kwamen brandweerlieden ter plaatse om de weg weer vrij te maken.

Ook op de Veldweg in Haarsteeg rukte de brandweer uit voor een omgewaaide boom. Vanuit Heusden kwamen brandweerlieden ter plaatse om de boom kort te zagen en aan de kant te leggen.

In Overloon scheurde een tak van een boom af aan de Holthesedijk.

Ook elders ging zomerstorm Francis flink te keer. In Den Haag kwam een vrouw onder een omgevallen boom terecht en in Heerhugowaard stortte een bouwsteiger in. In Ierland en Wales zorgde storm Francis dinsdagavond al voor grote chaos.

Aan de Nederlandse kuststrook waaide het dinsdagavond tussen 21.00 uur en 22.00 uur al erg hard, met voortdurend windkracht 9 in IJmuiden. Er werd al een windstoot gemeten van 97,8 kilometer per uur. Met dat uur windkracht 9 werd Francis een officiële zomerstorm. In het Zeeuwse Brouwershaven kwamen bewoners met de schrik vrij toen er een boom bovenop het huis waaide. De bewoners lagen te slapen, maar niemand raakte gewond.

