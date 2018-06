Code geel in Brabant: donderdag onweer en veel neerslag in korte tijd

Hoe de rock van Blue Diamonds hielp bij het integreren van Indo's in Nederland

6 juni TILBURG - De eerste Nederlandse rockers waren Indo’s, jongeren van gemengde afkomst die na de oorlog in ons land terecht kwamen. De film ‘Klanken van Oorsprong’ geeft een opwindend en ontroerend beeld van de muziek en de mensen. Zaterdag is een voorpremière in Cinecitta in Tilburg.