Code geel in Brabant: KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuw en ijzel

Bossche galerie opgepimpt, maar nog altijd een warm welkom met zelfgebak­ken appeltaart

DEN BOSCH - Jan en Will van Hoof zijn fitte zeventigplussers met een eigen galerie. Aan stoppen denken ze niet. Sterker nog: hun dertig jaar oude kunstruimte in Den Bosch wordt grondig verbouwd. Klaar voor een nieuwe start in hun passie voor kunst.

21 januari