Code geel: noodweer met hagelstenen van 4 centimeter verwacht voor Brabant

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor het grootste deel van Nederland. In de zuidelijke helft van Nederland was code oranje afgekondigd, maar dat is nu voorbij. Het kan nog gaan onweren en hagelen.

Het KNMI verwacht dat het weer vanaf het einde van de middag omslaat. Het kan plaatselijk gaan hagelen met stenen die 2 tot 4 centimeter groot. Ook worden er windstoten verwacht van zo'n 60 kilometer per uur.

Ook kan het hard gaan regenen, met 50 millimeter neerslag in korte tijd. Plaatselijk is er kans op wateroverlast, waardoor code oranje is afgegeven.

Wateroverlast

In Zuid-Limburg moest de brandweer zondagmiddag op diverse plaatsen uitrukken om de wateroverlast te bestrijden. Straten stonden blank en kelders waren ondergelopen, zei een woordvoerder.

Ook in Zeeland trekken onweersbuien over. Het KNMI heeft voor die provincie de lichtere waarschuwingscode geel ingesteld, net als voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, vooral onderweg.

Volledig scherm Door de regenval aan de Kuipersweg in Zeeland is een stal ondergelopen. De brandweer is nu bezig met leegpompen. © Marco van den Broek

Volledig scherm Door zware windstoten waaien takken over de Dorpenweg in Ravenstein. © Marco van den Broek

Rond Maastricht kwamen de eerste meldingen van veel wateroverlast rond 14:00 uur vanmiddag binnen. Na een paar flinke regenbuien staan daar wat straten blank. In het plaatsje Berg en Terblijt is er een modderstroom ontstaan. In Meerssen kwamen automobilisten op de A76 noodgedwongen stil te staan op de vluchtstrook.