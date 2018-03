Code geel vanwege dichte mist, zicht in Midden-Brabant tot slechts 80 meter

Brute overval en schietpartij in Brabant: 'Schiet me maar dood, zei ik. Ik was helemaal van de kaart'

24 maart BERGEN OP ZOOM - Als Ismail Tajarni uit Bergen op Zoom probeert van wal te steken in zijn karig ingerichte woonkamer, barst hij uit in een stevige hoestbui. Zelfs een glas water biedt geen soelaas, pas als hij pufjes neemt van de twee inhalatoren op tafel komt hij langzaam tot rust. ,,Sorry, ik ben nog steeds in shock. Ik dacht echt dat mijn leven voorbij was."