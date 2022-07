Code geel vanwege hitte: zo heet wordt het maandag en dinsdag in Brabant

De maandag begon relatief koel met 14 tot 15 graden in de vroege ochtenduren. In de loop van de dag wordt het snel warmer. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden in Brabant en kan de tuin, het water of een terrasje worden opgezocht. De zonkracht is de hele dag hoog, dus goed insmeren is belangrijk: volgens het KNMI kan met de sterke straling van maandag en dinsdag een onbeschermde huid binnen tien minuten tot een kwartier verbranden.