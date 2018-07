Code geel vanwege regen in Brabant, wegen bezaaid met afgebroken takken

Plaatselijk

In Nuenen viel aan het begin van de avond een verfrissend buitje. Na urenlang de brandende zon, waren daar ineens regenwolken te zien. In Den Bosch spraken mensen op Twitter zelfs over 'moesson', in Oss werd op een balkon gedanst in de regen, in Woensdrecht 'lekt de hemel' en in Roosendaal komen dreigende regenwolken over.