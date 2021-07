Code geel voor lokaal hevige onweersbuien boven Brabant: ‘Het kan 's middags flink tekeer gaan’

Nieuwsover­zicht | Test- en vaccinatie­con­tro­les bij de grens - Kringloop­win­kels raken leeg

28 juli Een topdag op de Olympische Spelen, met Brabantse inbreng. Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther pakte het eerste judo-goud en dacht daarna vooral aan haar overleden broertje. Verder geven we antwoord op de acht belangrijkste vragen over het passeren van de Belgische grens. Want hoe zit het nu er mobiele controles worden uitgevoerd op prik- en test-bewijzen? En we hebben de 80-jarige Marjo, die verrast werd door een onbekende die haar heg heeft gesnoeid. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 28 juli.