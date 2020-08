Code oranje voor Brabant: ‘Het wordt heel zwaar voor de horeca’

Belgen krijgen met code oranje geen reisverbod voor Brabant en Zeeland, maar worden wel geadviseerd zich bij thuiskomst te laten testen en in quarantaine te gaan. Volgens Frank de Reu, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, is het voor de Zeeuwse horeca heel erg afhankelijk van het gebied of zij geraakt worden door de Belgische maatregel. ,,Ik heb zelf een brasserie aan de kust en de plekken die de Belgen leeg laten, worden opgevuld door vakantiegangers uit eigen land. Maar achter de kust, bijvoorbeeld in Sluis en Philippine, lopen de horecagelegenheden echt de kans om te sluiten.”