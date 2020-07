Code oranje voor provincie Antwerpen, wat betekent dat voor Brabant?

De provincie Antwerpen is groot en beslaat driekwart van de landsgrens van Brabant: van Ossendrecht tot bijna bij Luyksgestel. Een ander reisadvies heeft dan ook gevolgen voor mensen in de grensstreek.

Volledig scherm De provinciegrens tussen Antwerpen en Brabant. De provincie Antwerpen beslaat het lichtgekleurde deel van de kaart. © Google Maps

Snel in overleg

Wat dat precies voor de provincie Brabant betekent moet later op de avond of woensdag blijken. De autoriteiten in Nederland moeten snel schakelen, nu Buitenlandse Zaken met het nieuwe reisadvies komt. Bestuurders in de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant overleggen daarover op dit moment. Zeker is wel dat mensen die uit de provincie Antwerpen komen, wordt aangeraden twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Containers op de grens hoeven we niet zomaar meer te verwachten, zo heeft de Belgische regering eerder deze maand laten weten. Code oranje betekent sowieso niet dat de grens volledig op slot hoeft. Werkverkeer blijft mogelijk, maar vakantiereizen worden vanuit Nederlandse kant sterk afgeraden. Ook de Antwerpse gouverneur Cathy Berx riep dinsdag op om niet naar haar provincie te komen.

,,Sluiting van de grens is in economisch opzicht dodelijk voor de grensstreek. Dat moet het laatste redmiddel zijn”, aldus loco-burgemeester Hans de Waal van Woensdrecht eerder vandaag al.

Geen boodschappen over de grens

Hoe dan wel? De grote lijnen worden bepaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van de NCTV laat weten dat het niet meer de bedoeling is dat Brabanders boodschappen doen of winkelen in de provincie Antwerpen. Uitzondering is het ophalen van bijvoorbeeld een belangrijk medicijn. Plezierreizen of fietstochtjes worden sterk afgeraden.

Het is goed om te weten dat code oranje niet meer is dan een dringend advies. Wie toch voor het plezier naar België reist is meestal niet verzekerd, maar krijgt geen boete. Wel moeten de Belgische en specifiek Antwerpse coronaregels worden nageleefd. Die zijn dinsdag opnieuw strenger geworden. Zo is overal op straat een mondkapje verplicht en wordt vanaf woensdag de avondklok ingevoerd. Horeca moet dicht om 23.00 uur en tussen 23.30 uur en 06.00 uur mag niemand zich zonder goede reden op straat begeven. De regels gelden in principe voor vier weken.

Lokaal meer duidelijk maken

In de enclavegemeente Baarle-Nassau volgen ze de ontwikkelingen op de voet, omdat de grens met België hier door veel straten loopt. De gemeente verwacht woensdag in de loop van de middag de instructies van de NCTV in Den Haag. ,,Dan kijken we of die voldoende duidelijk zijn voor onze gemeente, of dat er een aanvulling nodig is.”

Eerder deze week riep burgemeester Marjon de Hoon van Baarle-Nassau winkeliers in haar gemeente al op het Belgische voorbeeld van een mondkapjesplicht over te nemen. Zo blijven de regels in het verdeelde dorp zo veel mogelijk hetzelfde.

Voor mensen in de grensstreek kan code oranje in de provincie Antwerpen grote gevolgen hebben. Roosendaler Johan Laros woont al jaren met zijn gezin in Essen (België), in de provincie Antwerpen. Laros moet voor zijn werk elke dag van Essen naar Roosendaal rijden. ,,Het is voor mij ook even wennen weer. Na die eerste lockdown hebben ze gezegd dat de grenzen niet meer dicht gaan, maar je weet maar nooit." In België zelf zijn de maatregelen ook verscherpt. ,,Die avondklok heb ik geen problemen mee. Want daar is het fout gegaan in mijn ogen. Al die mensen die 's avonds bij elkaar komen om te feesten. En natuurlijk krijgen wij ook wel eens visite, maar dat is allemaal van tevoren geregeld, afgesproken en gecheckt." ,,Ik moet nu weer een mondkapje op zodra ik hier buiten de deur stap. Ook als ik alleen in het bos rij, moet ik een mondkapje op. Dat gaat dan we weer iets te ver vind ik." Gecontroleerd door Marechaussee Hij moet elke week naar Roosendaal om te gaan werken. ,,Ik ben gisterochtend al aangehouden door de Nederlandse Marechaussee. Die stonden net iets verder dan de grens bij Nispen. Ze vroegen: 'waar gaat u heen?' Ik zeg ik ga als Nederlander naar m'n werk in Nederland. Toen mocht ik door rijden. Een officiële grenscontrole komt er volgens mij niet hoor." De dochter van Laros heeft net een appartement gekocht in Roosendaal en komt, logischerwijs, veel in Essen bij haar ouders: ,,Onze Sophie werkt en woont in Roosendaal. Zij zou dan officieel het advies hebben nu om niet meer naar Essen te komen. Ze werkt ook bij mij op de zaak dus het is nog steeds onze eigen bubbel", zegt Laros. En hij vult aan: ,,Het is code oranje, maar het reisadvies is niet bindend dus dat komt wel goed."