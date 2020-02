Code oranje voor storm Ciara: nog geen vluchten geschrapt, KNVB besluit later over voetbal

Storm Ciara komt razendsnel onze kant op. In Brabant geldt code oranje en kunnen de windstoten zondag snelheden van 100 km/u bereiken. De KNVB gelast mogelijk morgen de vier eredivisiewedstrijden af. Attractieparken zijn al voorbereid op de storm en Eindhoven Airport houdt alles nauwlettend in de gaten. Vluchten zijn nog niet gecanceld, maar er wordt aangeraden om het aankomst -en vertrekscherm in de gaten te houden.

Eindhoven Airport is verantwoordelijk voor het platform en de vertrek -en landingsbanen. ,,We hebben alle losse objecten vastgemaakt of naar binnen gehaald zodat die niet meegenomen worden door de wind,” zegt woordvoerder Gijs Vrencken. ,,Wij gaan niet over de vluchten. Dat doen de vliegmaatschappijen zelf. Mochten die gecanceld worden dan komt het bericht via hen en vermelden wij het op de site.”

Amateurwedstrijden

De KNVB belooft op tijd een beslissing te nemen over het doorgaan van de duels die op het programma staan. FC Utrecht – Ajax, AZ – Feyenoord, Sparta - ADO Den Haag en FC Emmen - Twente staan dan ingepland. ,,We willen voorkomen dat supporters al onderweg zijn naar de wedstrijd. Misschien weten we het vanavond al, maar anders nemen we morgenochtend vroeg een beslissing’’, vertelt Schippers.

,,Op dit moment hebben we nauw contact met de gemeentes en Meteoconsult.’’ Schippers belooft ook dat KNVB snel een besluit neemt over de amateurwedstrijden. ,,Dat doen we uiterlijk 20.00 uur vanavond.’’ Volgens Weerplaza is er ‘s ochtends vroeg nog geen sprake van extreem weer, al zal het bij stormkracht niet aangenaam fietsen zijn.

Ga niet de weg op

In Brabant wordt windkracht 6 tot 7 verwacht. Alsnog heel hard, volgens Diana Woei van Weerplaza. Vooral in het westen van de provincie kunnen de windvlagen 100 kilometer per uur bereiken. Naar het oosten wordt het iets minder. ,,Maar iedereen kan er een staartje van meekrijgen.”

Woei waarschuwt om niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Takken kunnen van bomen waaien, bomen kunnen omvallen en dakpannen de lucht in vliegen. ,,Het is niet verstandig om met een aanhanger te gaan rijden en als je zondag wil verhuizen, zou ik dat maar even uitstellen,” waarschuwt de weervrouw.

Attractieparken

Ook dierentuinen en attractieparken bereiden zich voor op de storm. Onder meer attractiepark De Beekse Bergen houdt de leeuwen zondag binnen. Ook de zwarte beren in Dierenpark Zie-ZOO in Volkel gaan niet naar buiten vanwege de bomen rond hun verblijf.

,,We controleren sowieso altijd preventief op dode bomen of gevaarlijke takken. Die worden verwijderd zodat ze niet om kunnen waaien en op mensen of dieren terecht kunnen komen”, vertelt een woordvoerder van Libéma, het moederbedrijf van onder meer de Beekse Bergen, Dierenrijk Nuenen, Klimrijk Brabant en ZooParc Overloon.

De Efteling is extra alert op de storm met zware windstoten die voor zondag wordt voorspeld. ,,In geval van extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld harde windkracht of onweer, kan het zijn dat we bepaalde attracties uit voorzorg tijdelijk sluiten”, aldus een woordvoerster.

Regenfront

Het hoogtepunt van de storm zal waarschijnlijk tegen de middag komen. ,,De storm zorgt ‘s middags voor windstoten van 90 tot wel 100 km per uur in Oost-Nederland’’, verwacht weerman Severin. ,,Vanaf drie uur in de middag beginnen de schademeldingen binnen te komen’’, denkt hij. Zondagmiddag kampt het noordwesten van het land met zeer zware windstoten van 100 tot 120 km per uur. In de avond trekt er een regenfront trekt over het land, waardoor het in korte tijd flink kan gaan plenzen.