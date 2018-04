Code Rood tijdens onderwijsstakingen in Midden-Brabant

In Den Bosch worden vrijdag rond de middag meer dan honderd juffen en meesters verwacht op de Markt. Daar wordt gezamenlijk geluncht. Het is een statement, zegt juf Marcia van der Wens, die net als bij eerdere stakingen de Bossche actiedag organiseert. ,,De meeste docenten hebben niet eens de tijd om te lunchen. De staking richt zich nu vooral op het salaris, maar we willen ook benadrukken dat de werkdruk nog steeds te hoog is.''



Bij de SAAM scholen in Meierijstad is besloten dat als meer de helft van een school staakt, de school niet opengaat. ,,We kunnen dan simpelweg niet opengaan", zegt Edith van Montfoort, voorzitter van het college van bestuur. Bij SAAM zitten 29 scholen aangesloten en die staken daarom nu ook allemaal. "Ook wij zetten ons in voor het verlagen van de werkdruk en een hoger salaris. De leraren binnen de gemeenschap willen ook echt opkomen voor hun vak." Binnen de gemeenschap is ook besloten om alle leraren door te betalen tijdens de staking zodat er geen discussie over bestaat. "Daarbij hebben we gezegd dat de leraren deel moeten nemen aan de manifestatie in Eindhoven als ze staken. Dat vergroot de zichtbaarheid en druk."