Commissaris van de Koning Ina Adema geopereerd aan kwaadaardige tumor

Nieuwsover­zicht | Baby gewond door vuurwerk - Verdrinken in ondiep water kan iedereen overkomen

1 november Een baby raakte dit weekeinde gewond doordat vuurwerk in de kinderwagen ontplofte. Een dronken automobilist belandde op het voetbalterrein waar kinderen aan het trainen waren. En Tommy Heeffer en Roan van den Boomen wonnen zaterdagavond Holland's Got Talent. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.