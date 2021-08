Complete Airbus met drone geïnspecteerd: ‘Sneller en veiliger dan fysieke controle’

Nieuwsover­zicht | Restau­rants in Eindhoven hoeven toch niet dicht - Dit is de mysterieu­ze hegsnoeier

30 juli In de Kempen is een busje vol drugsafval een maand lang onopgemerkt gebleven en in Waalwijk stonden afgelopen nacht vier auto’s in brand. Ondertussen werd in Hilvarenbeek het mysterie opgelost rondom de barmhartige Samaritaan die de heg van Marjo Mommersteeg snoeide en besloot de rechter dat restaurants Antonio’s en Fling in Eindhoven niet twee weken dicht hoeven. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.