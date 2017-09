'Complimenten aan Brabantse wijk die steekverdachte opspoorde ongepast'

Burgemeester Paul Depla gaf complimenten aan de wijk, die de verdachte overhandigden aan de politie. Volgens de advocaat zijn de omstandigheden waarop de verdachte werd aangehouden alarmerend: hij spreekt van ‘excessief geweld’: ,,Mijns inziens behoort vooral een burgemeester in zo’n geval, waarbij de gemoederen in Tuinzigt hoog opliepen (wat ik ook begrijp) pas een duidelijk standpunt met betrekking tot de burgeraanhouding in te nemen als er meer duidelijkheid is over de wijze waarop cliënt door burgers is aangehouden.”