Complotdenker Heslinga in Rosmalen: ‘De aarde is plat, de evolutietheorie kul’

Er klonk een waarschuwing vooraf. Aan de telefoon laat Frans Heslinga weten dat de verslaggever welkom is bij zijn optreden in een van de bovenzaaltjes van Perron 3 in Rosmalen waar hij zijn complotheorie over de platte aarde uiteen zet. ,,Maar het is veel wat je over je heen krijgt, dat kan nogal overweldigend zijn.” Op zijn website awakeandaware.nl kondigt hij de bijeenkomst aan als De Aardse Waarheid, een pittige presentatie over - wat hij noemt - het globebedrog. Geen woord van gelogen, zo zal wat later blijken.