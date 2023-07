Concert zangroep In Between

Hans Callaars overleden, boegbeeld van budosport­ver­e­ni­ging De Wa-Kwai in Veghel: ‘Vader voor veel leerlingen’

VEGHEL - Boegbeeld van de Veghelse budosportvereniging De Wa-Kwai Hans Callaars (78) is vrijdag overleden. Hij was mede-oprichter en trainer en werd in 2019 benoemd tot erelid van de vereniging voor Japanse vechtsporten. ,,Hij was als een vader voor ons.”