Conducteur aan schandpaal genageld door groep ‘Tegen Boerkaverbod’ nadat hij nikabdraagster uit trein zet

Eigenares­se agressieve rottweiler die hondje doodbeet in Helmond mogelijk toch vervolgd

15:44 HELMOND - De eigenaresse van de rottweiler die zondag een hondje doodbeet in Helmond wordt verhoord door de politie. Justitie onderzoekt of haar iets ten laste kan worden gelegd. Dat meldt de politie donderdagmiddag. De hond is in beslag genomen.