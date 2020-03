Coolblue en MediaMarkt bezorgen voorlopig tot nét over de drempel

Wie een nieuwe wasmachine heeft gekocht zal 'm voorlopig zelf moeten installeren. Voor de veiligheid van medewerkers en klanten bezorgen Coolblue en MediaMarkt tijdelijk niet meer tot in de keuken of het washok, maar tot nét over de drempel.

Bij Coolblue is de maatregel al ingegaan, bij MediaMarkt gelden de nieuwe regels volgens een woordvoerder vanaf aanstaande maandag. ,,We leveren de wasmachine tot net over de eerste drempel van het huis", meldt woordvoerder Jeroen Baardemans namens MediaMarkt. De oude wasmachine wordt nog wel meegenomen, mits deze bij de deur klaarstaat. ,,We doen dit om menselijk contact te voorkomen.”

Voor Coolblue gelden dezelfde regels. ,,Voor de veiligheid van onze bezorgers en die van onze klanten bezorgen we tijdelijk alleen tot nét over de drempel. We zijn gestopt met het installeren van televisies en inbouwen van witgoed", zegt woordvoerder Ottelien van Pelt. ,,Daarom kunnen klanten die een nieuwe bestelling plaatsen tijdelijk niet kiezen voor onze installatie- en inbouwservice. Het oude product nemen we mee als deze klaarstaat bij de drempel. Wanneer klanten bij ons bestellen, ontvangen ze ‘s ochtends per mail tips om de producten zelf te installeren.”

Welke producten zijn populair tijdens de coronacrisis?

Bij MediaMarkt zien ze een aanzienlijke stijging in online aankopen. ,,Opvallend is de enorme extra vraag naar thuiswerkgerelateerde producten: laptops, monitoren, webcams en printers bijvoorbeeld. Maar ook valt op dat keuken- en voedselgerelateerde producten zeer gewild zijn: vriezers en broodbakmachines bijvoorbeeld.", zegt Baardemans.

Quote We zien de afgelopen dagen in monitoren, webcams en vriezers een groei van honderden procenten Ottelien van Pelt, Coolblue

Volgens Van Pelt bestelt men ‘extreem veel meer thuiswerkplekken’ bij Coolblue. ,,Apparatuur om met elkaar contact te houden en spullen om huishoudens draaiend te houden. We zien de afgelopen dagen in monitoren, webcams en vriezers een groei van honderden procenten. Om aan deze enorme vraag te voldoen hebben we eerder deze week besloten om alle fysieke winkels, in ieder geval tot 6 april, te sluiten. Ook hebben we verschillende categorieën uitgezet die nu niet belangrijk zijn zoals koffers, navigatiesystemen en barbecues.”