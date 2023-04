Coro d’Oro brengt mensen met en zonder beperking bijeen: ‘Iedereen kan muziek maken en luisteren’

Nepverple­ger die loog over hbo-diploma en baan kreeg in ziekenhuis veroor­deeld: 450 dagen cel

De rechtbank in Den Bosch heeft Leroy S., de man die zich tijdens de eerste coronagolf bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch voordeed als verpleger, vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 450 dagen. Omdat hij al een flinke periode in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Volgens de rechtbank heeft S. ‘op slinkse wijze’ misbruik gemaakt van het grote personeelstekort tijdens het begin van de coronacrisis.