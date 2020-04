Corona bij negen medewerkers zorgcentra Wanroij en Sint Anthonis, Pantein doet onderzoek

Tientallen Brabantse bruiloften geannu­leerd: ook Patricia moet vijf dagen voor de grote dag alles verzetten

16 april Patricia van Hooff (31) uit Oirschot was er helemaal klaar voor. Op 20-03-2020 zou ze samen met haar Mark in het huwelijksbootje stappen. Op 13 maart haalde ze haar jurk op. Twee dagen later, in de persconferentie van Mark Rutte, hoorde ze dat alle horeca per direct de deuren sloot en zag ze haar bruiloft in het water vallen. ,,Ik heb even héél hard gehuild.”