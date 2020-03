Corona in Brabant: deze carnavalsoptochten gaan niet door

De grote optocht in Prinsenbeek werd in februari al definitief afgelast, maar dat was vooral voor CV De Klepperbekken een enorme domper. Het was het laatste jaar dat de vereniging mee zou doen met de optocht, met een imposant bouwwerk. ,,Dit is onze mooiste wagen, die nooit gereden heeft.”

Op zondag 15 maart stonden onder andere de optochten in Schijndel, Bavel, Waspik en Oosterhout op het programma. De geannuleerde optocht in Bavel zou 75 deelnemers tellen. In Oosterhout werd ook de kroegentocht van zaterdagavond afgezegd.

Volledig scherm De Osse Halfvastenoptocht. foto: Peter van Huijkelom © BD / Peter van Huijkelom

Nogmaals verzetten

Zaterdag 21 maart zou de dag zijn van de optocht in Ulvenhout. ‘We vinden het natuurlijk ontzettend jammer, met name voor de deelnemers die veel geld en energie hebben gestoken in mooie wagens en andere creaties’, liet de organisatie weten.

Onder andere de optochten in Esch, Helvoirt, Moergestel, Udenhout, Diessen, en Tilburg zouden op zondag 22 maart gelopen worden. Eersel heeft zelfs twee optochten af moeten zeggen. In Esch werd nog getwijfeld om de optocht nogmaals te verzetten. Ook door het Halfvatjesbal in Breda, de traditionele afsluiting van het carnavalsseizoen, werd een streep getrokken.

Volledig scherm Sfeerbeeld van een eerdere aflevering van het Halfvatjesbal. © RAMON MANGOLD © RAMON MANGOLD

De prins zonder optocht

Ook in Veghel dit jaar geen optocht door het coronavirus. Dat was vooral voor prins Robert D'n Twidde even slikken: hij staat nu bekend als ‘de prins zonder optocht’.

Zaterdag 28 maart zouden de Heikneuters uit Sint Willebrord het carnavalsfeestje nog een keer dunnetjes over mogen doen. Maar helaas, vanwege het virus leidt deze keer het uitstel tot afstel.

Ook Berlicum schrapt alle carnavaleske activiteiten die in het weekend van 28 en 29 maart gepland stonden. Niet alleen de optocht, maar ook de feestavond gaat niet door.

Zomercarnaval

De carnavalsvierders in Oss lijken tot nog toe de enige geluksvogels te zijn. De optocht wordt daar doorgeschoven naar zondag 21 juni. ,,We gaan het zomercarnaval vieren”, aldus Robert-Jan Steegman, voorzitter van de Stichting Carnavalsviering Oss.'