Corona in Brabant | ‘Het boerenleven gaat ‘gewoon’ door’

In aflevering 5 van ‘Corona in Brabant’ gaat Floyd het boerenleven onderzoeken. Melkveehouder Niek Mangelaars van Zuivelhoeve Zwanenburg in Roosendaal heeft het druk. ,,Het gaat allemaal door. We hebben het juist extra druk want er komen veel; mensen naar onze boerderij om producten te kopen.”

Uitje

Hij heeft het idee dat mensen het zien als een uitje: ,,Er komen zelfs mensen met kinderen elke dag even langs. In de stad zij er meer maatregelen en hier is er meer ruimte dus vinden ze het denk ik wel fijn om rond te lopen.”

Floyd maakt ook een rondje door West-Brabant om te kijken wat mensen doen op hun vrije zondag.

Dat en meer in de vijfde aflevering van Corona in Brabant. De podcast is ook te luisteren via Spotify en Apple Podcasts. Hier kun je je ook abonneren, waardoor je direct de nieuwste afleveringen binnenkrijgt.