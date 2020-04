Corona in Brabant | ‘Ineens stond koning Willem-Alexander op het plein voor het JBZ in Den Bosch’

In aflevering 2 van ‘Corona in Brabant’ belt Rob met Brabants Dagblad-verslaggever Roel Kuilder over het bliksembezoek van koning Willem-Alexander aan de provincie. De koning bezocht eerder deze week het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. ,,Ze ervoeren het echt als een steun in de rug. De koning sprak ook uit: ‘we staan er met z’n allen voor, dit is de frontlinie’. Hij was heel dankbaar voor het werk wat ze in het ziekenhuis deden.”